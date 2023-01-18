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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'nun umre ziyareti ve kamuoyuna servis edilen fotoğraflarını değerlendirdi. Aysever, İmamoğlu'nun umre fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'na mesaj olduğunu söyledi, "Sen Dersimli bir Alevisin, Erdoğan ile sen yarışamazsın demek istiyor." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 18.01.2023 - 10:54 Güncelleme: 18.01.2023 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun umreden servis ettiği fotoğrafı eleştirdi. Aysever, fotoğraf ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na net bir mesaj verilmek istendiğini belirtti. Aysever, bu fotoğrafı, 'Ben Karadenizli, alnı secdeye değmiş bir sünniyim. Erdoğan ile ben yarışırım, sen Dersimli bir alevisin, yarışamazsın.' şeklinde yorumladığını söyledi.

'SEN DERSİMLİ BİR ALEVİSİN, ERDOĞAN İLE BEN YARIŞIRIM'
Enver Aysever, umre fotoğrafı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Ekrem İmamoğlu diyor ki; 'Kemal bey bana kızsın kızmasın... Ben Karadenizli, alnı secdeye değmiş bir sünniyim. Erdoğan ile ben yarışırım, sen Dersimli bir alevisin, yarışamazsın.' Bu fotoğrafı ben öyle okuyorum.' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN FONLADIĞI MEDYA KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİ OLMASININ ADAYLIĞINA ENGEL OLDUĞUNU SIK SIK YAZMIŞTI
CHP medyası seçim öncesi ikiye bölünmüş durumda. CHP Genel Merkezi tarafından fonlanan medya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şiddetle savunurken, İBB'den fonlanan medya ise Ekrem İmamoğlu'nun adyalığını şiddetle savunuyor. Fondaş iki medya arasında sık sık restleşmeler yaşanıyor. İmamoğlu'na yakın medyada Kılıçdaroğlu'nun alevi olması üzerinden haberler servis ediliyor. Köşe yazarları alevi olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini ima ediyor.

NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan ceza aldıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile adeta bu kararı kutlamıştı. Akşener, İmamoğlu'nu deyim yerindeyse aday ilan etti. İmamoğlu da bu doğrultuda mesajlar verdi. Olaylara Almanya ziyareti sırasında yakalanan Kılıçdaroğlu hızla yurda döndü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Meclis'te grup toplantısına davet etti. Burada söz hakkı vermedi, İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, hamleleri ile İmamoğlu'nun önüne set çekerken, İmamoğlu da 'Adayım Kılıçdaroğlu.' demek zorunda kaldı. İmamoğlu daha sonra ise umreye gitti, buradan kendi fonladığı medyası üzerinden fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Bu fotoğrafların seçim öncesi İmamoğlu'nun bir stratejisi oluğu tartışılmaya başlandı.

CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
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