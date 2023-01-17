CHP'nin yaptığı atamaya il başkanlığından yalanlama...

Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural'ın yerine Sabiha Güler Koçer getirildi. Genel Merkez tarafından yapılan bu atama, il başkanlığı tarafından yalanlandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Güler misin, ağlar mısın?! Bunlar mı ülke yönetecek?!" ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Ural'ın yerine Genel Merkez tarafından Sabiha Güler Koçer getirildi.Genel Merkez, 16 Ocak'ta yapılan atamaya ilişin yazıyı 17 Ocak'ta il başkanlığına gönderdi.İL YÖNETİMİ GENEL MERKEZİ YALANLADIAncak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in başkanlığa getirdiği Koçer'in il yönetimi tarafından istenmediği öne sürüldü.Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan CHP Çanakkale İl Başkanlığı, 'tarafımıza gönderilen bir yazı yok' diyerek Koçer'in başkanlığını yalandı. İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ' 16.01.2023 tarihinde akşam saatlerinde Çanakkale yerel basın kuruluşlarının internet sayfalarında ve kişisel sosyal medya hesaplarında CHP MYK'sı tarafından il başkanlığına bir atama yapıldığı yönünde haberler paylaşılmış olup halen bu haberlerinde paylaşılmaya devam edildiği görülmektedir. 17.01.2023 tarihi saat:13.00 itibariyle CHP Genel Merkezi tarafından İl başkanlığımıza ulaşan bu içerikte herhangi bir resmi yazı bulunmamaktadır.' denildiAK PARTİ'Lİ TURAN: BUNLAR MI ÜLKE YÖNETECEK?Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, '6'lı Masa'nın aday sorununa ancak alışmıştık! Şimdi de CHP, Çanakkale'ye il başkanı atamış, İl Başkanlığı “yok böyle bir atama” diyor. Güler misin, ağlar mısın?! Bunlar mı ülke yönetecek?!' ifadelerini kullandı.