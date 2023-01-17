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Bakan Akar, Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile görüştü. Görüşmede Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi ve askeri eğitim olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinildi.

Ekleme: 17.01.2023 - 22:24 Güncelleme: 17.01.2023 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü!
Akar, resmi ziyarette bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da, Savunma Bakanlığının ardından Parlamento binasına geçerek Başbakan Fiala ile bir araya geldi.

Görüşmede Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi ve askeri eğitim olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bakan Akar ayrıca ülkenin önemli savunma sanayi şirketlerinden Omnipol'a giderek çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaretinde Akar'a Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti.

Çekya'ya 14 sene sonra savunma bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Akar, Prag'da Türk vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaştı. Kentteki Türkler Akar'la sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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