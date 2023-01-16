Rakamlar açıklandı... Bakan Koca'dan teşekkür!
Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca, Twitter hesabından hastane randevularıyla ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevuları ve muayene sayılarıyla ilgili verileri paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde %19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran %13,6'ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705.000.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde %19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran %13,6'ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705.000.
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