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Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktı

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katında oturan Zeynep O.’nun, evde topladığı çöpler bir süre sonra apartmanda pis kokuya neden oldu.

Ekleme: 16.01.2023 - 20:21 Güncelleme: 16.01.2023 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktıEskişehir'de yayılan kötü koku nedeniyle mahalleliyi ayaklandıran apartman dairesi, mahkeme kararıyla açıldı. Zeynep O. isimli kadına ait daireden yaklaşık 40 ton çöp çıkarılırken, mahalleli rahat bir nefes aldı.

Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktı

Apartman sakinleri, uyarılarına rağmen dairesine çöp toplamaya devam eden Zeynep O. hakkında savcılığa şikayette bulundu. Mahkeme, evden çöplerin temizlenmesi kararı verdi.

Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktı

Bu karar üzerine Odunpazarı Belediyesi ve Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve polis harekete geçti. Apartmanın olduğu sokağa kamyonlar getirilirken, yol trafiğe kapatıldı.

Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktı

Zeynep O.'nun dairesinden temizlik görevlilerince yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı.

Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktı

'KOKUSU KARŞI APARTMANA KADAR GELİYOR'

Zeynep O.'nun karşısındaki apartmanında oturan Mehmet Alparslan, çöp kokusunun kendi dairelerine kadar ulaştığını söyledi.

Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktı

Birçok kez uyarılmasına rağmen Zeynep O.'nun çöpleri evinde toplamaya devam ettiğini ifade eden Alparslan, 'Ben karşı apartmandan komşusuyum. Evi çok pis kokuyor. Gece gündüz evin önüne gelip gidenler oluyordu fakat kendisi hiçbir şekilde komşularına yardımcı olmuyordu. ‘Evi temizleyin, düzene sokun. Mahallede koku oluyor' diyorduk. Evi de çok pis kullanıyordu. Mahalle olarak rahatsızız. Bu konuda tüm apartman ve mahalle rahatsızdı. Dışardan ne bulursa eve getiriyordu. Ben onları görüyordum. Kendisine de söylüyorduk. ‘Ne bulursan getirme' diyorduk. Ama eline ne geçerse getiriyordu. Herhalde psikolojik rahatsızlığı vardı. Hatta koridorun girişinde bile karton ve teneke kutular vardı. Daire kapısına bile bir sürü eski ve atık malzeme koyuyordu. Mahalle olarak bu durumdan 3 senedir rahatsızız” diye konuştu.

Çöplerin temizlendiği Zeynep O.'ya ait daire daha sonra temizlik görevlilerince ilaçlandı.

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