  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kız kardeşini öldüren şüpheli Kilis’te yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Suriye sınırında yakalandı.

Ekleme: 14.01.2023 - 14:44 Güncelleme: 14.01.2023 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Kız kardeşini öldüren şüpheli Kilis’te yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım 2022'de Suriye uyruklu Hatice H'nin Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yolda yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili aranan maktulün erkek kardeşi Arif Hajı'nin (22) Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince sınır hattı geri bölgesinde yapılan operasyonla yakalandı. Arif H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de 26 Kasım 2022 tarihinde kucağında bebeğiyle yürüyen Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu