Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

2023'e girilmesiyle birlikte Türkiye, seçimlere hazırlanıyor..AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'nın adayı hala belli değil...CHP içinde; Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı var. İyi Parti ise İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığını destekleyeceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanamayacağını açık bir şekilde dile getiriyor..Uğur Dündar'a konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.Kılıçdaroğlu, Dündar'ın 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusuna şu yanıtı verdi:'Altı liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Ama son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım.Bu yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı ve başkanlığında da onlar da altı kişi toplanıyorlar, son şeklini veriyorlar. Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor. O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı. Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek.'