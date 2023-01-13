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Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli

Meydana gelmesi yüz yıllar gibi uzun bir zaman alan ve bin bir zorlukla çıkarılan değerli madenler arasında bulunan diaspor, altın, gümüş ve hatta elmasa kıyasla 10 bin kat daha değerli bir maden. Sadece Türkiye'de çıkarılan diaspor, ışığa göre renk değiştirme özelliği ile de dikkat çekiyor. Yurt dışından da oldukça yoğun talep gören madenin Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezervi olduğu belirtiliyor.

Ekleme: 13.01.2023 - 13:01 Güncelleme: 13.01.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli
Dünya'nın oluşumdan günümüze kadar varlığını koruyan birçok değerli maden bulunuyor. Yalnızca Türkiye'de çıkarılan ve elmastan 10 bin daha değerli olan diaspor madeninin ise eşi benzeri yok. Diaspor madeni ışığa göre renk değiştiriyor. Bu değerli madenin Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezervi olduğu tahmin ediliyor. 

ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA DEĞERLİ

Muğla'nın Milas ilçesinde 1997 yılından bu yana diaspor taşının önemine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyada sadece Türkiye'de bulunan değerli taşın elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilirken diaspor taşının renk değiştirme özelliği ise en dikkat çekici yanı.

Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli

YALNIZCA TÜRKİYE'DE ÇIKARILIYOR

Mücevher kalitesindeki diaspor madeni dünya üzerinde sadece Muğla'da bulundu. Taş dünya üzerinde ışığa göre renk değiştirebilen çok az sayıda kıymetli taşlardan birisi. Diaspor taşı, gün ışığında yeşil olurken, mum ışığında da pembe renk alabiliyor. Bu iki renk taşın renk skalasında iki uç noktadan beliriyor. Pembe ve yeşil arasındaki birçok ton gün ışığına, ortamdaki ışığa hatta bazen üzerinizdeki kıyafete değişebiliyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV BULUNUYOR

Türkiye'de 50 milyar dolarlık süs taşı rezervi çıkarılmayı bekliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli

DOKUZ FARKLI RENK GEÇİŞİ VAR

Dokuz farklı renk geçişiyle göz kamaştırıyor. Son yıllarda mücevher sektöründe pırlantaya alternatif olarak gösteriliyor. Diaspor kristali, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesindeki madenden çıkarılıyor.

Türk tasarımcı Pınar Öner'in diaspor taşından tasarladığı yüzük Victoria's Secret'ın ünlü isimlerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı.

Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli

YÜZDE İKİSİ İŞLENEBİLİYOR

Gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde ikisi işlenebiliyor. Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Gram gram çıkarılıyor. Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor.

Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor.
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