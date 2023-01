AK Partili Hamza Dağ'dan altılı masanın yönetim modeli önerisine tepki: Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında altılı masanın yönetim modeline ilişkin konuştu. Davutoğlu, masada bulunan her partinin oy oranına göre bakanlık alacağını söyledi.HER PARTİYE EN AZ 1 BAKANLIKAhmet Davutoğlu, masadaki her partinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını belirterek, 'Seçim akşamı oturup bakacağız. Masadaki her parti en az bir bakanlık ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacak. Onun üzerinde alınacak bakanlıklar oy oranına göre dağıtılacak.' dedi.KUKLA CUMHURBAŞKANI HEVESİDavutoğlu daha önce de 'Kukla Cumhurbaşkanı' seçme hedefini dile getirmiş ve 'Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.' ifadelerini kullanmıştı.'ÜLKEYE KATACAKLARI HİÇBİR DEĞERİN OLMADIĞININ KANITI'Davutoğlu'nun açıkladığı altılı masanın yönetim modeli önerisine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. 'Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız?' diyen Dağ, 'Bu sözler, 6'lı masanın, 6'lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır.' ifadelerine yer verdi.'UZAKTAN KUMANDALI CUMHURBAŞKANI'Davutoğlu'nun seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını ve desteğini kaybedeceğini söylemesine de tepkiler geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, '0,1'lik Ahmet Davutoğlu buyurmuş: 'Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşük, ben kendim karar vereceğim' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz.' Uzaktan kumandalı Cumhurbaşkanı LOADING… Kriz LOADING… Kaos LOADING…' açıklamasında bulundu.'DÜNYANIN EN UCUBE SİSTEMİ'AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise 'İnsansız hava araçlarına özenerek insansız parti kuran Ahmet Davutoğlu, 'Adayımız Cumhurbaşkanı seçilir de benim dediğimi yapmazsa kriz çıkar ve ülke seçime gider.' diyor. Dünyanın en ucube sistemi! Allah, ülkeyi bunlardan ve ittifaklarından korusun!' değerlendirmesini yaptı.