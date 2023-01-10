Twitter'a üç yeni özellik geliyor!

Elon Musk, Twitter için önümüzdeki günlerde gelecek üç yeni özelliği duyurdu. Musk'ın Twitter için duyurduğu yenilikler arasında; yeni arayüz, tweetler için 'Kaydet' butonu ve artırılmış karakter sınırı bulunuyor.Kaydet butonu, kişilerin etkileşim vermek istemediği ve sonradan dönüp bakmak istediği gönderiler için kullanışlı olacak. Bu özellik, uzun süredir bir diğer sosyal medya platformu Instagram üzerinde uzun süredir kullanımda.