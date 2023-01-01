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TBMM Başkanı Şentop: Büyük bir değişimden geçiyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İktisat ve siyaset anlamında büyük bir değişimden geçiyoruz. Değişimin içinden geçen insanlar olarak bunun büyüklüğünü tam olarak idrak etmemiz mümkün değil." dedi.

Ekleme: 1.01.2023 - 17:36 Güncelleme: 1.01.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop: Büyük bir değişimden geçiyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyanın büyük bir dönüşümün içinden geçtiğini belirterek, "Belki de insanlık tarihinin en uzun yıllarını, aylarını, haftalarını ve günlerini yaşıyoruz. Büyük paradigmanın değiştiği yeni paradigmanın ortaya çıktığı bir dönemdeyiz." dedi.
Şentop, İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) işbirliğinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüsü'nde düzenlenen "İlim Yayma Ailesi 17. Geleneksel 1 Ocak Buluşması"nda konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, dünyanın insanlık tarihinin en büyük değişim dönemlerinden birinden geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İktisat ve siyaset anlamında büyük bir değişimden geçiyoruz. Değişimin içinden geçen insanlar olarak bunun büyüklüğünü tam olarak idrak etmemiz mümkün değil. Kronikler, tarihçiler için çok önemli. Ama tarih kroniklerden okunduğu zaman olağanüstü bir şey yok. Kronikçiler her şeyi saat saat yazar. İstanbul'un fethini kronikçilerden baktığımızda tarihleri görürüz. Ama yıllar sonra İstanbul'un fethi bir çağın kapandığı bir çağın açıldığı dönem olarak ifade edilir tarihçiler tarafından. Bugün de çok büyük bir dönüşümün içindeyiz. Belki de insanlık tarihinin en uzun yıllarını, aylarını, haftalarını ve günlerini yaşıyoruz. Büyük paradigmanın değiştiği, yeni paradigmanın ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Mücadele devam ediyor."

Şentop, "Batıl ile mücadele ederken, onun yöntemlerini ona karşı kullanarak değil, sadece hakkı ortaya koyarak mücadele etmeliyiz. Batıl zaten hak yerine geldiğinde yok olacaktır. Batılı ayrıca yok etmeye yönelik bir stratejimiz olmamalı. Hakkı yerine getirmek olmalı mücadelemizin esası." sözlerini sarf etti.
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