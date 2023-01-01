Başkan Erdoğan'dan yılın ilk paylaşımı! Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının ilk dakikasında yaptığı paylaşımda 2022 yılında yapılan eser ve hizmetlerin bir güne sığmadığını belirterek "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız. Türkiye Yüzyılını hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2022'de Türkiye'ye kazandırılan hizmetler ve eserleri tek tek paylaştı. Gün boyu yapılan paylaşımların ardından Başkan Erdoğan, 2023 yılının ilk dakikalarında bir paylaşımda daha bulundu.Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda 2022'de yapılan eser ve hizmetlerin özetinin bile saatlere, günlere sığmadığını dile getirdi.Türkiye Yüzyılı konusunda kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız. Türkiye Yüzyılını hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız.' dedi.