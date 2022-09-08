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Tarkan’ın İzmir konserinin yeri değişti

Megastar Tarkan’ın yarın sahne alacağı Cumhuriyet Meydanı’ndaki alana kurulan platform çöktü, 1 işçi yaralandı. Konserin ertelenmesi beklenirken, güzel haber Tarkan’dan geldi.

Ekleme: 8.09.2022 - 16:27 Güncelleme: 8.09.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, dün akşam işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aniden çöktü
Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını kontrol etti.

Polis ekipleri, platform çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazın altında kimse bulunmadı.

Platform sökülüyor
Vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alan ekipler, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratörü çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırdı.

Daha sonra çelik platformun sökümüne de başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform, parça parça kaldırılıyor.

Konser alanı değişti
Konser olacak mı yoksa ertelenecek mi sorularına da yanıt geldi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlıklar başladı.

“Nazarımız da çıktı”
Sevenlerine çağrıda bulunan Tarkan, “Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz.” dedi.

Tarkan’ın İzmir konserinin yeri değişti
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