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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor

Mersin'de ormanda geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Ekleme: 8.09.2022 - 10:37 Güncelleme: 8.09.2022 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyorMersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Tahliyeler gerçekleştirildi
Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek verdi.

Müdahaleler sürüyor
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.

11 uçak, 29 helikopter müdahale ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, devam eden yangında son duruma ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13'te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.' ifadelerine yer verilmişti.

Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.
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