Meral Akşener'e engelli kız ve annesinden tepki
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında engelli kız ve annesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne Duran, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar, oy vermiyoruz" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Bu sırada Gülseren Duran ve tekerlekli sandalyedeki engelli kızı Gül Duran, Akşener'e tepki gösterdi.
'HDP ile bir olan insanlara oy vermiyoruz'
Anne-kız, korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.
İHA'nın aktardığına göre anne Gülseren Duran, 'Bunlar HDP ile bir olan insanlar, oy vermiyoruz. HDP 6'lı masa PKK destekçileri bunlara oy vermiyoruz. Liderimiz Erdoğan, başkası yok.' dedi.