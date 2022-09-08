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İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indirildi.

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi!
Ekleme: 8.09.2022 - 22:35 Güncelleme: 8.09.2022 - 22:45 / Editör: Ozge Selin
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi!
Babası Kral 6. George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in bugün öğleden sonra öldüğü açıklandı.

Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Beyoğlu'ndaki İngiltere İstanbul Başkonsolosluğundaki bayrak yas nedeniyle yarıya indirildi.

Başkonsoloslukta bu akşam, 2'nci Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle bir parti verildiği, ölümünün resmi olarak duyurulmasının ardından partinin sona erdirildiği öğrenildi.

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