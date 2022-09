Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turu devam ediyor...Erdoğan bu kapsamda dün gece saatlerinde Bosna Hersek'ten Sırbistan'a geçti.Cumhurbaşkanı bu sabah Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.Karşılamanın ardınan liderler ikili ve heyetler arası görüşmelere katıldı.Görüşmelerin ardınan kameraların karşısına geçildi.Ortak basın toplantısından önce iki ülke arasında 7 mutabakat zaptı imzalandı.İmzaların ardından iki lider basına açıklamalarda bulundu.Erdoğan konuşmasında iki ülke arasında kimlikle seyehati başlatan anlaşmanın da imzalandığını duyurdu.Erdoğan, 'Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Bu yıl itibarıyla Sirbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi.Bu demektir ki, bu kimlikle başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolay şekilde gerçekleştireceklerdir.' diye konuştu.Erdoğan şöyle konuştu:'Sırbistan ile mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan sonra Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlik seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke olacak.Bu arada malum dün aynı zamanda Bosna Hersek ile de ilk adımı attık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bununla ilgili imzalar atılacak.''Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'e değerli ev sahipliği için teşekkür etmek istiyorum. Az önce kendisi ile hem ikili ardından heyetler arası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik.Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde etraflıca ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik.Başta Bosna Hersek'teki gelişmeler olmak bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk.Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz iş birliğimizin adeta dinamosu niteliğini taşıyor. Ticaret hacmimiz istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık bir seviyeye yaklaştık.Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. Bunu ikili görüşmelerimizde teyit ettiğimiz gibi heyetler arası görüşmelerde de teyit ettik.Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan İş Forumu bu irademizin göstergesidir. Müteahhitlerimiz Sırbistan'da bugüne kadar 847 milyon dolar değerinde toplam 50 projeye imza attı.Bu vesileyle müteşebbislerimize verdikleri destekten dolayı kıybetli dostum Vucic'e şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Yapımı tamamlanan yeni pazar Tutin Devlet Yolu'da Vucic'in vizyoner yaklaşımının eseridir.TİKA Sırbistan'da 2022 sonu itibarıyla 350 adet proje ve faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii'nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağız. Her yıl Avrupa'da yaşayan çok sayıda vatandaşımız Türkiye'ye kara yoluyla seyahatlerinde Niş şehrinde konaklıyor.Bu nedenle Niş'te konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik. Görüşmelerimizde Balkanlar'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi bir kez daha teyit ettik. Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişi konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz.Her daim sorunların diyalog yolu ile çözülmesini samimiyetle destekledik destekliyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek'teki 3 toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.Kosova-Sırbistan arasındaki sıkıntıyı aşabilmek için değerli dostum ile her türlü desteğe var olduğumuzu süyledim. Fakat şu andaki gelişmeler olumlu. Temenni ediyorum ki Balkanlar'daki bu yakalanan olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim. Çünkü Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez.'