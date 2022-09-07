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Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan AB ülkeleri, Rusya'nın gaz vanalarını kapatması ile oldukça zor durumda. Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin ardından İtalya ve Yunanistan'dan da peş peşe hamleler geldi. İtalya'da "Duş sürenizi kısa tutun" diye halka çağrı yapılırken, Yunanistan, enerji tüketimini kamu kuruluşlarında yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıkladı.

Ekleme: 7.09.2022 - 15:49 Güncelleme: 7.09.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın Rusya'ya yaptığı yaptırımlardan sonra Rusya da Avrupa'ya açtığı gaz vanalarını kapatmıştı. Öte yandan yaşanan enerji ve iklim krizi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kara kışa şimdiden hazırlanmasını gerektiriyor.

Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesinden sonra İtalya'dan da tasarruf hamlesi geldi. İtalya'da Ekolojik Dönüşüm Bakanı'nın imzaladığı kararnameyle Eylül sonundan itibaren ''en kötü senaryoya'' hazırlıklı olabilmek amacıyla bir dizi tedbire başvurulacak.

Bu çerçevede, hastaneler gibi hassas kurumlar dışında merkezi ısıtma kısıtlanacak. Isıtma dönemi normalden 8 gün geç başlatılıp 7 erken bitirilerek 15 günlük tasarruf sağlanacak. Ayrıca kaloriferler 1 derece daha düşük ısıda ve günde bir saat daha az çalıştırılacak.

Bu zorunlu tedbirlere ek olarak vatandaşlara yönelik bilinçlendirme kampanyalarıyla enerji tasarrufunun daha da artırılması planlanıyor.

Halktan daha düşük dereceli suyla ve daha kısa duş almaları, kullanmadıkları elektronik cihazların fişini çekmeleri, çamaşır ve bulaşık makinelerini ancak tam dolunca çalıştırmaları gibi taleplerde bulunulacak.


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