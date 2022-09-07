  • USD: 18,21 - 18,25
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü

İzmir'in Aliağa ilçesinde Ali Balcı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı H.T. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Ekleme: 7.09.2022 - 16:40 Güncelleme: 7.09.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü
Olay, akşam saatlerinde Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde meydana geldi. H.T. ile Ali Balcı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı. Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Balcı'nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek yasak: 'Aday olma' çağrısı yapan Mersin il delegesi disipline sevk edildi
Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
The Economist yayınladı: Avrupa'da sağlık hizmetlerinde yolsuzluk giderek artıyor
İYİ Parti'de 'HDP'ye bakanlık' istifası
Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında! İşte gündemdeki konular...
Yenikapı'daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı
Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler!
ByLock kurucusu David Keynes davasında karar
DEAŞ’a nokta operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı
Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu
CHP'li tosuncuk şoke etti! Mağdurlar 1 milyar TL'nin peşinde
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık
Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı
MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'