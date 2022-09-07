Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Apple, bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği etkinlik ile iPhone 14 serisi dahil olmak üzere en yeni ürünlerini tanıtacak. Ardından da 10 gün sonra yeni ürünlerini piyasa sürecek. iPhone 14 serisinin özellikleri ve fiyatı büyük merak konusu olurken, Apple cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi Apple Store olarak adlandırılan online alışveriş mağazasını kısa süreliğine kapattı.Şu anda TSİ 15.00 sularında mağazaya erişim yapılamıyor ve Apple Store'a tıkladığımızda karşımıza 'Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.' şeklinde bir açıklama çıkıyor.Peki, Apple neden online mağazasını kapatmış olabilir? Bunun iki sebebi olabilir, birincisi akşam tanıtılacak ürünleri siteye ekliyor olabilirler ama tanıtıma 5 saatten fazla bir süre var. İkinci sebep ise zam veya indirim kararı olabilir. Apple'ın geçtiğimiz dönemlerde yeni ürünlerini piyasaya sürdüğünde eski ürünlerine de Türkiye'de zam yaptığını göz önünde bulundurduğumuzda potansiyel bir zam kararı siteye yansıyabilir. Daha önce de Apple, ürünlerine zamlı fiyatları yansıtmadan önce mağazasına erişimi kesiyordu. Ancak nadiren de olsa kurdaki düşüşten ötürü indirim yaptığı zamanlarda da mağazayı kapattığını biliyoruz.Şu anda pek çok spekülasyon mevcut. Bu nedenle, ilerleyen saatlerde Apple'ın online mağazasına erişimi keserek ne tür bir eylemde bulunduğunu anlayacağız...