  • USD: 18,21 - 18,25
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, bugün akşam TSİ 20.00'de başlayacak etkinlik ile yeni ürünlerini tanıtacak. iPhone 14 serisi akıllı telefonların piyasaya sürülmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Apple, online mağazasına erişimi kapattı. Peki, neden?

Ekleme: 7.09.2022 - 16:30 Güncelleme: 7.09.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?
Apple, bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği etkinlik ile iPhone 14 serisi dahil olmak üzere en yeni ürünlerini tanıtacak. Ardından da 10 gün sonra yeni ürünlerini piyasa sürecek. iPhone 14 serisinin özellikleri ve fiyatı büyük merak konusu olurken, Apple cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi Apple Store olarak adlandırılan online alışveriş mağazasını kısa süreliğine kapattı.

Şu anda TSİ 15.00 sularında mağazaya erişim yapılamıyor ve Apple Store'a tıkladığımızda karşımıza 'Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.' şeklinde bir açıklama çıkıyor.

APPLE'DAN YENİ ZAM MI GELİYOR?
Peki, Apple neden online mağazasını kapatmış olabilir? Bunun iki sebebi olabilir, birincisi akşam tanıtılacak ürünleri siteye ekliyor olabilirler ama tanıtıma 5 saatten fazla bir süre var. İkinci sebep ise zam veya indirim kararı olabilir. Apple'ın geçtiğimiz dönemlerde yeni ürünlerini piyasaya sürdüğünde eski ürünlerine de Türkiye'de zam yaptığını göz önünde bulundurduğumuzda potansiyel bir zam kararı siteye yansıyabilir. Daha önce de Apple, ürünlerine zamlı fiyatları yansıtmadan önce mağazasına erişimi kesiyordu. Ancak nadiren de olsa kurdaki düşüşten ötürü indirim yaptığı zamanlarda da mağazayı kapattığını biliyoruz.

Şu anda pek çok spekülasyon mevcut. Bu nedenle, ilerleyen saatlerde Apple'ın online mağazasına erişimi keserek ne tür bir eylemde bulunduğunu anlayacağız...
İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek yasak: 'Aday olma' çağrısı yapan Mersin il delegesi disipline sevk edildi
Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
The Economist yayınladı: Avrupa'da sağlık hizmetlerinde yolsuzluk giderek artıyor
İYİ Parti'de 'HDP'ye bakanlık' istifası
Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında! İşte gündemdeki konular...
Yenikapı'daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı
Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler!
ByLock kurucusu David Keynes davasında karar
DEAŞ’a nokta operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı
Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu
CHP'li tosuncuk şoke etti! Mağdurlar 1 milyar TL'nin peşinde
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık
Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı
MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'