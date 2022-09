Yolda kalan İETT otobüslerinin CHP'li İBB'ye maliyeti ortaya çıktı!

İhalelerin CHP'li İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan İETT otobüslerinin garajlara çekilmesi için 10 milyon 980 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İETT'de yaşanan bir skandal daha gün yüzüne çıktı.CHP'li İBB yönetiminin, bozulan araçların garajlara çekilmesi için 10 milyon 980 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İETT tarafından yapılan otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerini tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdi.İETT'nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilip, 'pazarlık usulü' ile ihaleye çıkan yönetim, otobüslerin bakım ihalelerinde dahi otobüs firmasını 'yetersiz' bularak ihaleden çıkarttı.3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 milyar 114 milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi.İhalelerin Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı. Her gün onlarca metrobüs ve otobüs aracı yanma, kaza ve yolda kalma olaylarıyla gündeme geldi.İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu'nda 177 otobüsün hurdaya çıktığı, bakım ve onarımı yapılan 638 araçtan 378'inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğü tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İBB yönetiminin ise yolda kalan, bozulan araçları yoldan çekmek için sadece 2022 yılında yaklaşık 11 milyon TL ödediği ortaya çıktı.CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi. Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi. Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle: 20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir içinyeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.