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İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist polisten kaçamadı

Kırsalda PKK/KCK ve PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kısa süre önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Ayşe Ö. adlı bir kadın terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.

İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist polisten kaçamadı
Ekleme: 6.09.2022 - 10:40 Güncelleme: 6.09.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist polisten kaçamadı
İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, kırsaldan gelen bölücü terör örgütü PKK üyesi bir kadın terörist yakalandı. Örgüt kamplarında silahlı eğitim gördüğü belirlenen ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan güvenlik birimlerince arandığı belirlenen PKK mensubu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist polisten kaçamadı

IRAK VE SURİYE'DE EĞİTİM GÖRDÜ
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandaki PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren ve örgütün Irak ve Suriye'deki kamplarında eğitim gördüğü öğrenilen Ayşe Ö. adlı bir kadın teröristin, Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da izini kaybettirdiğini tespit etti.

İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist polisten kaçamadı

TERÖR POLİSİ ÖNLEM ALDI
PKK'lı kadın teröristin kılık değişikliği yaparak havayolu üzerinden İstanbul'dan Adana'ya gideceği bilgisine ulaşan terör polisi, 1 Eylül'de havalimanında önlem aldı.

UZUN SÜREDEN BERİ ARANIYORDU
Emniyet güçleri, kontrol noktasına gelen ve kendini Ayşe Ö. olarak tanıtan PKK üyesine parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile örgüt üyesinin aranan kişi oldu belirlendi.


FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Üzerinde ele geçirilen dijitallerinde ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG kıyafetleri fotoğrafları çıkan kadın terörist, geçtiğimiz Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.
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