Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yatırım çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Bosna Hersek ile ilişkilerimize her zaman özel bir önem atfettik. Bosna Hersek politikamız her zaman samimi, kucaklayıcı ve birleştirici oldu.Her alanda ikili münasebetlerimizin ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. Ülkeler arasında istikrar ve barış ortamına da zemin hazırlıyor. bu doğrultuda, Türkiye'nin girişimci ruhunu yurt dışına taşımak için gayret eden İş Konseyi'ni tebrik ediyorum.Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan öte bir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla görüyoruz.Bosna-Hersek'in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık bir şekilde vurguluyoruz.Bu sabah Bosna-Hersekli muhataplarımızla ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu ele aldık.'BİR MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNİ AŞMAYI HEDEFLİYORUZ'Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden memnunuz. İki ülke arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli var.Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz.Firmalarımızın sanayi altyapı, konut, turistik tesis, enerji ve sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna-Hersek'in istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon yatırımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara yaklaşıyor.'ZİRAAT BANKASI ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR'Ziraat Bankamız her yıl Bosna Hersek'in en fazla ihracat yapan Şişe Cam Soda ve çok sayıda küçük ve orta ölçekli fabrikamız ekonomik ilişkilerimizi ileri taşımada önemli rol üstleniyor.Son dönemde teknik müşavirlik firmalarımızın da Bosna-Hersek'e ilgisi artıyor. Tarım ve turizm alanlarına ağırlık verilmesinin önümüzdeki dönemde faydalı olacağını düşünüyoruz.200 civarında iş insanımızın bulunduğu bu toplantıda özellikle bizler Bosna Hersek'te gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersekli iş insanlarımızın yatırımlara yüklenmesinin gereğini özellikle bir cumhurbaşkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Bu topraklar sizinse, bu topraklarda bizler misafirsek hep birlikte buralarda yatırımları yapalım ve Bosna Hersek'i beraberce ayağa kaldıralım.Bosna Hersek'te yatırım yapan yatırımcılarımızın karşılaştığı zorlukların farkındayız. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunları nasıl gidereceğimizi müzakere ediyoruz.Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Ticaret Komitesi 4. dönem toplantısının bu yıl içinde gerçekleştirilmesinde fayda görüyoruz. Bugün buradaki görüşmelerimizin, kuracağınız temasların başarılı sonuçlar vermesini, gerek ticari faaliyetlerinize gerek Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine getiri sağlamasını temenni ediyorum.'GEREKLİ TALİMATI VERDİM'Özellikle Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun bir an önce bitirilmesi gerek. Şimdi kredinin temin edildiği söyleniyor. Ziraat Bankası itibariyle bir sıkıntıdan bahsedildi. Ben de Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim. Bu konudaki gerekli desteği vermek suretiyle inşallah bu müteahhit firmamız adımını atarak işini başlatacaktır. Kaybedecek vaktimiz yok.2 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde artık bu adımlar atılmış olmasını istiyoruz. Bosna-Hersek böyle önemli bir otobana sahip olsun.Temennimiz ülkedeki istikrar ortamının iyileşmesi, daha fazla yatırımcının burada iş yapmaya gönüllü olması, Bosna-Hersek'in dünya ticaretinde iyi bir konuma gelmesidir. Benim özellikle ricam şu; bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve her şey Bosna Hersek için diyerek yola koyulacağız.Her yerde bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Onlara fırsat vermememiz lazım. Bilge İnsan Aliya'nın torunları buna fırsat vermemesi lazım. Hep birlikte gayret içinde inşallah bu adımı atarak yola devam etmemiz lazım. Bir kez daha Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.'