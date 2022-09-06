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Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Destek paketlerinin işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlev gördüğünü ifade eden Bakan Nebati, KOBİ'lere yönelik yeni bir desteğin müjdesini vererek, "Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır" dedi.

Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
Ekleme: 6.09.2022 - 21:47 Güncelleme: 6.09.2022 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'ler için Hazine destekli çalışma yürüttüklerini duyurdu.

Çalışmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür. Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır' ifadelerini kaydetti.

Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
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Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
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