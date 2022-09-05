Kuzey Irak'ta helikopter kazası: 1 şehit

Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girmeye devam ediyor.Pençe-Kilit bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta dün askeri bir helikopterin kırıma uğradığını açıkladı.Sert iniş yapan helikoperdeki 1 askerimizin şehit oldu.MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.' denildi.