Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö. hakkında flaş karar! Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından bir taraftar sahayangirerek, siyah-beyazlı oyunculara saldırdı.Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan Berkay Ö., havada tekme atarak beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan Berkay.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.Ankara'da, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, sahaya giren taraftarla tartışma yaşadığı için kırmızı kart gördü.Olayın içinde yer alan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklama yaptı. Uçan, 'Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim. Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?' dedi.Brezilyalı futbolcuyla ilgili verilen kararla ilgili Cenk Tosun ise 'Josef'in kartını hiç anlamadım. İnsanlar bana yumruk atacak, ben izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler?' dedi.Maç sonu olaylar hakkında açıklama yapan bir diğer isim Weghorst ise, 'Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı. Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti.' dedi.