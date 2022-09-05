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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın devamı için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.

Ekleme: 5.09.2022 - 13:31 Güncelleme: 5.09.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek
Başkan Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

İlk durak Bosna-Hersek olacak. Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor.

'BALKANLARDA BARIŞIN DEVAMI İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın devamı için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Erdoğan'ın Balkan turunun bir diğer önemli gündem maddesi de ekonomi olacak. Bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

İkili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında önemli ikili anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.

İŞ KONSEYİ TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkan Erdoğan'a üç ülkeyi ziyaretinde kalabalık bir iş insanı heyeti de eşlik edecek. İş konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.

Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması için atılacak adımlar görüşülecek.
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