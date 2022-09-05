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Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren seferlerini 44'ten 56'ya çıkarıyoruz

Vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen hızlı trende, talep doğrultusunda sefer sayıları 44'ten 56'ya çıkartıldı. Bu kapsamda yolcu kapasitesi de 5 bin 118 kişi arttı.

Ekleme: 5.09.2022 - 14:10 Güncelleme: 5.09.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren seferlerini 44'ten 56'ya çıkarıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hızlı tren hatlarına yeni düzenleme getirildi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, hızlı tren sefer sayılarının artacağını belirtti.

10 Eylül tarihinden itibaren 44'ten 56'ya çıkarılan tren sayısında yolcu kapasitesinin 5 bin 118 kişi artacağı açıklandı.

"Sefer sayılarında yeniden bir düzenlemeye gittik"
Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın hızlı trene yoğun bir ilgisi bulunuyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda sefer sayılarında yeniden bir düzenlemeye gittik. Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den tarihinden itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz" dedi.

Ankara- İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını toplamda 24'e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya- İstanbul arasında 10'a, Konya- Ankara arasında 14'e yükseltileceğini açıkladı.

Sefer güzergahında yenilik
Karaismailoğlu, "Ayrıca, Eskişehir- İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı tren vatandaşlarımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Günlük koltuk kapasitesi artırıldı
Yeni düzenlemeyle birlikte günlük koltuk kapasitesinin Ankara- İstanbul hattında 7 bin 686'dan 10 bin 584'e ulaşacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, kapasitenin Konya- İstanbul hattında 3 bin 288'den 4 bin 542'ye, Konya- Ankara hattında 5 bin 796'dan 6 bin 762'ye çıkacağını kaydetti.

"Günde ortalama 20 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz"
Sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesinin toplamda 5 bin 118 kişi artacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Hızlı tren hatlarımızda bir günde ortalama 20 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kapasite artırımıyla birlikte kapasitemiz yüzde 31 artış gösterecek ve 25 binin üzerine çıkacak" dedi.

DHA'nın aktarımına göre; yük ve yolcu kapasitesinde artışa gidileceğini aktaran Karaismailoğlu, demir yolunun yatırımlardaki payının da artacağını kaydetti.

"Tek derdimiz vatan"
Bakan Karaismailoğlu, "Kim ne derse desin, 20 yıldır olduğu gibi milletimizden aldığımız güçle ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan mega projelere imzamızı atıyoruz. Projelerimizi eleştirenler ön saflarda yer almayı marifet sayarken biz milletimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Tek derdimiz vatan; ilkemiz, çalışmak, hedefimiz daha gelişmiş Türkiye'yi, bölgesinde lider dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektir."
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