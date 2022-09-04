Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konu başlıkları...

Dar gelirli için atılacak adımlar, sosyal konut projeleri ve enflasyonla mücadele, ekonomideki kritik başlıklar ile dış politikadaki gelişmeler kabine toplantısında ele alınacak.Kabinenin en önemli gündem başlığı ekonomi. Kredi kartı ve fatura borcu icraya düşenlerin borcunun silinmesi adımı sonrası atılacak yeni adımlar ile enflasyon ile mücadelede uygulanacak yeni kararlar kabinede görüşülecek. 13 Eylül'de lansmanı yapılacak dar gelirliye sosyal konut projesi projesindeki son aşama da toplantıda değerlendirilecek.Toplantıda memurların bazı beklenti ve talepleri de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşmesinde sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve memurlara ödenecek promosyon konusu değerlendirildi. Kamuda farklı kurumlara farklı şekilde ödenen promosyonların hem artırılması hem de merkezi bir düzenleme yapılması talep ediliyor. Banka promosyonlarının güncellenmesi ve merkezi düzenlemeler de toplantıdaki başlıklardan olacak.Okullar da 12 Eylül'de açılacak. Hem yeni eğitim yılı hazırlıkları hem de öğretmenlere ödenecek öğretim yılına hazırlık ödeneği konusu da kabinenin gündeminde.Ve kabinenin dış gündemi... Yunanistan son 2 haftada Türk jetlerini 3 kez taciz etti. Son taciz ise S300 hava savunma füzeleriyle gerçekleşti. Türkiye bu tacizleri NATO'ya taşırken, NATO'nun atacağı adımları beklemeye başladı. Toplantıda Yunanistan ile yaşanan bu süreç de değerlendirilecek.Erdoğan'ın Eylül ayı diplomasi trafiği de yoğun. Erdoğan bu hafta Balkanlarda olacak. Ayrıca bu ay hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hem de Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Bu ziyaretler de kabinede değerlendirilecek başlıklardan.