Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta açıklamalar

Akar'ın açıklamaları şöyle:Mehmetçik 'Hudut Namustur' diyerek yapılması gereken ne varsa gece demeden, gündüz demeden yapıyor. Hiçbir boşluk bırakmadan teröristlerin peşindeyiz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde.Kıbrıs'taki kardeşlerimiz başta olmak üzere, dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar rehavet yok. En son terörist etkisiz hale getirilecek. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terörü bitirmekte kararlıyız. PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. DEAŞ'ın hiçbir zaman Müslümanların temsilcisi olamadığı gibi YPG/PYD adı ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz.Biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşlularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüklerine saygılıyız. Bizim hedefimiz teröristler. Biz teröristlerin peşindeyiz. Durmak yok, teröristler nerede, hedefimiz orası. TSK 140 kilometre derinlikte Asos'ta 16 mağarayı imha etti.Kürt-Türk kardeş. Biz bu vatanı birlikte kurduk. Fitneye fesadı izin vermeyelim. Bizim için Türk-Kürt-Arap kardeşliği bakidir. Bundan dönmek yok. İster adı YPG ister PKK olsun bunlar terörist. Arkasında kim olursa olsun artan bir tempo ile bugüne kadar devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile bu mücadele devam edecek.Tahıl krizini Sayın Cumhurbaşkanımız telefon diplomasisi ile çözdü. Kıymetimizi tüm dünya anladı, anlayacaklar.Malesef Yunanistan kötü komşu niteliğinde. İşileri bulandırmak için bunu yapıyorlar. Aklıselim sahibi Yunanlardan akademisyenler, amiraller bunu gördü. Yunanistan'ın bu davranışlardan vazgeçmesini, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözülmesinden yanayız. İster buraya gelsinler ister biz Yunanistan'a gidelim. Bu sorunları çözelim. Türkiye kimse için tehdit değil, tehlike değil. Gerginlikten en büyük zararı Yunan halkı görüyor.