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İBB'den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu

Bakırköy, Ataköy'de 5 Eylül tarihinden beri kayıp olan Kazım Tan(50)'ın, domates toplarken Ayamama deresi ıslahı projesi için kazılan içi su dolu kolektör kanalının ağzı açık bırakılan bacasından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Tan'ın cesedine, kanaldaki su iki gün boyunca boşaltılarak ulaşılabildi.

Ekleme: 29.09.2022 - 12:17 Güncelleme: 29.09.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
İBB'den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu
Bakırköy'de 2019 yılından beri bir inşaat alanındaki barakada tek başına kaldığı öğrenilen Kazım Tan 5 Eylül günü biranda ortadan kayboldu. Akrabaları önce farklı şehre gittiğini düşündü ardından 13 Eylül günü polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışmalara başladı. Şahsın husumetli olabileceği kişiler var mı araştırıldı.

Gidebileceği her yer tek tek incelendi. Ancak hiç bir ize rastlanmadı. Tanıyanlar ve son görenlerle yapılan görüşmenin ardından Kayıp Şahıslar Büronun deneyimli dedektifleri bir ipucu buldu.

DOMATES TOPLARKEN AYAĞI KAYIP DÜŞMÜŞ

İddiaya göre Kazım Tan kaybolmadan hemen önce bir arkadaşına domates toplamaya gideceğini söylemişti. Bu ip ucunun ardından Tan'ın kaldığı inşaat alanının yakınlarında kendi imkanlarıyla yetiştirdiği domates bahçelerinde inceleme yapıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri saatlerce çevredeki tüm kamera görüntülerini inceledi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde Tan'ın 5 Eylül günü öğleden sonra orada domates toplarken biranda çukura düştüğünü tespit etti.

İKİ GÜN BOYUNCA CESEDE ULAŞILMAYA ÇALIŞILDI

Bu gelişme üzerine kanalda bulunan su, itfaiye çağırılarak boşaltılmaya başlandı. İki gün süren çalışma sırasında ekipler zaman zaman teleskopik kameralarla kanalı kontrol etti. Tan'ın cesedi dün kolektör kanalının içinde bulundu. Yapılan ilk incelemede Kazım Tan'ın boğularak öldüğü belirlendi. Ceset bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.

BİTMEK BİLMEYEN PROJE

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içinde yer alan yerleşim yerlerinden ve sanayi bölgelerinden başlayarak denize akan bazı dereler, çevreye kirlilik ve kötü koku yayıyor. Söz konusu derelerin çevresinde yaşayan vatandaşlar yıllardır yaşadıkları bu soruna yetkililerin çözüm bulmasını talep ediyor.
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