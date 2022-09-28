PKK Mardin'de orman işçilerine saldırdı

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçe kırsalında Üçköy mevkii yakınlarında PKK'lılar teröristler tarafından ormanlık alanda bulunan işçilere silahla saldırdı. Saldırı sonrasında alınan ilk bilgilere göre iki işçinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.Yaralı işçiler Midyat Devlet hastanesine kaldırıldı.Saldırı sonrası bölgeye yeni ekipler sevk edilirken geniş kapsamlı operasyon başlatıldı