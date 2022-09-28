İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda makina arızası verdiği belirtilen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi.Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti kurtarma botları ile Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi.Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen Panama bandralı Viva Eclipse gemisi nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için, KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahaline yönledirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.'Ayrıntılar geliyor...