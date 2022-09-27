Mevlüt Çavuşoğlu, Şinzo Abe’nin cenaze töreninde

Japon hükümeti, 8 Temmuz'da suikast sonucu hayatını kaybeden, 'en uzun süre başbakan' unvanlı Abe Şinzo için başkent Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki 'Nippon Budokan' salonunda devlet cenaze töreni düzenledi.Törene, resmi statüdeki çok sayıda yerli ve yabancı misafir kabul edildi.DHA'nın haberine göre Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı.Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik.” ifadelerini kullandı.Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde, konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.