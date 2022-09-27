Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir

Danimarka'da donanma yetkilileri, dün akşam Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı.SIZINTI DÜN AKŞAM DOĞRULANMIŞTIKuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı. Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.MAKAMLARLA GÖRÜŞTÜLERKuzey Akım 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.DENİZ TRAFİĞİNİ TEHDİT EDİYORDanimarka hükümeti, Rusya'dan doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve Baltık Denizi'nde deniz trafiğini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.DANİMARKA'DAN AÇIKLAMAHükümet tarafından yapılan açıklamada şu anda kullanılmayan denizaltındaki boru hattında basınç düşüşü hakkında bilgi alındıktan sonra harekete geçildiği ifade edilerek, "Yasak bölge dışındaki sızıntıyla ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmuyor. Olayın Danimarka gaz arzının güvenliği üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor" denildiBASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLDÜKuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2 AG'den yapılan açıklamada da basınç düşüşü görüldüğü, konunun araştırıldığı aktarıldı.Danimarka deniz trafiği kurumu da gaz sızıntısının ardından "deniz trafiğinin tehlikeli" olduğu konusunda uyarıda bulundu.İSVEÇ'TEN AÇIKLAMADanimarka'nın ardından ise İsveç'ten bir açıklama geldi. İsveç Denizcilik İdaresi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından Baltık Denizi'ne sızıntı olduğunu duyurdu. Denizcilik idaresi, yayınladığı Navtex ile gemilere bölgeye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.UÇAKLARA DA UYARI YAPILIYORİsveç Denizcilik İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bornholm'un hemen dışındaki İsveç ve Danimarka sularındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle, denizcilik idaresi gemilerin bölgeden uzak durmaları konusunda navigasyon uyarıları gönderdi. Uçaklar için de uyarılar yapılıyor. İsveç Denizcilik İdaresi, sızıntıların nedeni hakkında henüz bir bilgiye sahip değil" denildi.BORU HATLARI VURULDU MU?Aynı zamanad İsveç'ten bir sözcü hiçbir geminin alana çok yaklaşmaması için fazladan nöbet tuttuklarını da dile getirdi. Reuters ise haberinde sızıntıların 'gizemli' olduğunu ifade ederek Avrupa'ya giden büyük bir Rus denizaltının gaz boru hatlarını vurduğunu iddia etti.RUSYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASIKremlin ise bir son dakika açıklamasında bulunarak sabotaj ihtimalini dışlamadığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu an hiçbir seçenecek göz ardı edilemez" derken, söz konusu sızıntının tüm kıta için endişe verici olduğunu dile getirdi. Peskov, kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklamada bulunmadı."ÇEVRE FELAKETİNE NEDEN OLABİLİR"Gaz sızıntıların çevreyi nasıl etkileyeceği şu durumda net olarak bilinmiyor. Ancak yapılan bir yazılı yorumda dünyada çevresel bir felaketin yaşanabileceği ve iklime zarar verebilecek metan gazının açığa çıkacağından bahsedildi. Ayrıca Kuzey Akım yetkilileri hatların benzeri görüşmemiş bir hasar aldığını ifade etti.