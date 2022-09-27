  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir

Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında tespit edilen gizemli sızıntı sonrası Baltık Denizi ülkeleri alarma geçti. Danimarka ile İsveç'ten peş peşe uyarılar gelirken, Reuters bir Rus denizaltının boru hatlarını vurduğunu iddia etti. Kremlin ise yaptığı bir son dakika açıklamasında sabotaj ihtimalinden bahsetti. Öte yandan sızıntı nedeniyle iklimi olumsuz yönde etkileyebilecek bir çevre krizinin yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir
Ekleme: 27.09.2022 - 15:02 Güncelleme: 27.09.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir
Danimarka'da donanma yetkilileri, dün akşam Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı.

SIZINTI DÜN AKŞAM DOĞRULANMIŞTI

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı. Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.

MAKAMLARLA GÖRÜŞTÜLER

Kuzey Akım 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

DENİZ TRAFİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Danimarka hükümeti, Rusya'dan doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve Baltık Denizi'nde deniz trafiğini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.

DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA

Hükümet tarafından yapılan açıklamada şu anda kullanılmayan denizaltındaki boru hattında basınç düşüşü hakkında bilgi alındıktan sonra harekete geçildiği ifade edilerek, "Yasak bölge dışındaki sızıntıyla ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmuyor. Olayın Danimarka gaz arzının güvenliği üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor" denildi

BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2 AG'den yapılan açıklamada da basınç düşüşü görüldüğü, konunun araştırıldığı aktarıldı.
Danimarka deniz trafiği kurumu da gaz sızıntısının ardından "deniz trafiğinin tehlikeli" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İSVEÇ'TEN AÇIKLAMA

Danimarka'nın ardından ise İsveç'ten bir açıklama geldi. İsveç Denizcilik İdaresi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından Baltık Denizi'ne sızıntı olduğunu duyurdu. Denizcilik idaresi, yayınladığı Navtex ile gemilere bölgeye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

UÇAKLARA DA UYARI YAPILIYOR

İsveç Denizcilik İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bornholm'un hemen dışındaki İsveç ve Danimarka sularındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle, denizcilik idaresi gemilerin bölgeden uzak durmaları konusunda navigasyon uyarıları gönderdi. Uçaklar için de uyarılar yapılıyor. İsveç Denizcilik İdaresi, sızıntıların nedeni hakkında henüz bir bilgiye sahip değil" denildi.

BORU HATLARI VURULDU MU?

Aynı zamanad İsveç'ten bir sözcü hiçbir geminin alana çok yaklaşmaması için fazladan nöbet tuttuklarını da dile getirdi. Reuters ise haberinde sızıntıların 'gizemli' olduğunu ifade ederek Avrupa'ya giden büyük bir Rus denizaltının gaz boru hatlarını vurduğunu iddia etti.

RUSYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kremlin ise bir son dakika açıklamasında bulunarak sabotaj ihtimalini dışlamadığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu an hiçbir seçenecek göz ardı edilemez" derken, söz konusu sızıntının tüm kıta için endişe verici olduğunu dile getirdi. Peskov, kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

"ÇEVRE FELAKETİNE NEDEN OLABİLİR"

Gaz sızıntıların çevreyi nasıl etkileyeceği şu durumda net olarak bilinmiyor. Ancak yapılan bir yazılı yorumda dünyada çevresel bir felaketin yaşanabileceği ve iklime zarar verebilecek metan gazının açığa çıkacağından bahsedildi. Ayrıca Kuzey Akım yetkilileri hatların benzeri görüşmemiş bir hasar aldığını ifade etti.
Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Bakan Muş'tan Kılıçdaroğlu'na: Topluma açıkla! Meclis'te 'Evet' AYM'de 'Hayır'
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir
'Demir Yumruk' soruşturmasında flaş!
Ne şehit diyebildi ne PKK: Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz
Dışişleri'nden Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı'na tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama
CHP'li Belediye sata sata bitiremedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek