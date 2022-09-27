  • USD: 18,43 - 18,46
  • EURO: 17,79 - 17,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksidi de çalışıyoruz. Kampanyayı ekim ayı içinde açıklayacağız." dedi.

Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
Ekleme: 27.09.2022 - 10:10 Güncelleme: 27.09.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüyoruz' dedi.

A Para'nın haberine göre; Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız' ifadelerini kullandı.

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, 'GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
Mersin'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Konser araçlarının depoları vatandaşın cebinden! Belediye çalışanının paylaşımıyla ortaya çıktı
Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi
HDP'li Hasip Kaplan! 'İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim'
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı!
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi! Bazı hayallerin kurulması ihanettir
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​...
Rusya, ABD'nin gizli bilgilerini ifşa eden Snowden’a vatandaşlık verdi!
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek