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Ankara'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Ankara’da PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.09.2022 - 09:56 Güncelleme: 27.09.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada sosyal medya araçları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenin 4 örgüt üyesi tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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