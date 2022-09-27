Ankara'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada sosyal medya araçları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenin 4 örgüt üyesi tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.