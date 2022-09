Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Hiçbir şekilde dengimiz değil olamaz da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Yeni eğitim ve öğretim döneminin açılışını Sancaktepe'de gerçekleştirdik. Eğitime verdiğimiz önemi görmekten gurur duyuyoruz.TOKİ'ye başvuru 5 milyona dayandı'İlk evim iş yerim' kampanyasında talep toplama süreci önümüzdeki ayın sonuna kadar devam edecek. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bu zamana kadar en büyük sosyal atılımı olacak. Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz.Beslenme yardımı 60 TL oldu(Yapılan öğrenci yurt binaları) Yurtlarımızdaki yatak sayısını 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak, hiçbir gencimizin eğitiminden mahrum kalmamasını istiyoruz.Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerimizin beslenme ücretlerini günlük 25 liradan 60 liraya çıkartıyoruz, böylece aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz. Birileri sabah akşam evlatlarımıza sadece umutsuzluk aşılarken biz istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençleri her alanda desteklemeye devam ediyoruz.Dünya ekonomik krizden savaşlara pek çok sorunla boğuşurken, Türkiye olarak hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Artık herkesin takdir ettiği birikime ve dirayete sahibiz.Rusya Ukrayna savaşında her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek pek çok başarıya imza attık. Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli yürütüyoruz. Dış politika da dayatmayı kabul etmiyoruz.Geçtiğimiz günlerde Özbekistan ve Amerika da yaptığımız temaslar Türkiye'nin genişleyen dış politika vizyonunu ortaya koymuştur.Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur.'Yunanistan hiçbir şekilde dengimiz değildir'Biz dünyada savaşları gerilimleri krizleri sonlandırmak için samimi bir şekilde gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan hiçbir şekilde dengimiz değildir, olamaz da. Yunan siyasileri kışkırtanlar Türkiye'yi engellemek istiyor. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmeli.Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur.Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tehdit etmektir. Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer felakete sürüklenmesinden samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Askeri yığınaklar, siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir.Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu da iyi biline. Kendi ekonomik ve kalkınma programımızdan bunu yaparken zerre kadar taviz vermeyeceğimizi belirtiyoruz.'Karalama kampanyaları, iftiraları unutmadık'Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz dremiryolu ile gidilebiliyorsa ülkemizde inşa ettiğimiz köprüler, tüneller, yollar sayesindedir. Karadeniz'de lojistik hatlarımızla dünya tahıl krizi başta olmak üzere pek çok sorunun üstesinden gelebiliyoruz. İstanbul Havalimanı'nda finansmanından projesine pek çok sorunu üzerinde çalışırken muhalefetin takoz koymalarıyla karşı karşıya kaldık. Karalama kampanyaları, iftiraları unutmadık.Geldiğimiz noktada milletimize söz verdiğimiz her projeyi yaptık. Bir kısmının inşasını hızla sürdürüyoruz. İzmir Körfez geçişini içeren İstanbul-İzmir otoyoludur. Feribotla 1 saati, yoğun vakitlerde araçla 1,5 saati bulan İzmit Körfez geçişini Osmangazi Köprüsü'yle 5 dakikaya indirdik.Sadece bu ayın ilk 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama Bay Kemal burayı iyi dinle 51 bin araç kullandı. Köprü ve otoyolunun araç garantisi oranı yüzde 116'ya yani garanti rakamının çok üstüne çıkmış durumdayız. Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki geçişte yaşanan çileye son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. Modern, medeni olmak bu Bay Kemal.Ana muhalefetim demekle bir yere varamazsın. Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç ortalaması 8 binin üzerine çıktı. Milletimiz bu hizmetin konforuna alıştıkça araç geçiş sayısının her geçen gün artacağına işaret ediyor.Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük araç geçiş ortalaması 113 binin üzerine çıktı.Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın 22 gününde 30 bin 970 uçuşla 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken, hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor.ÇİFTÇİLERE FATURA ÖDEME KOLAYLIĞI(Çiftçilerin elektrik faturaları) Aylık yerine, hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak.Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek.