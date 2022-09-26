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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: İşte pompaya yansıması beklenen rakam

Petrol fiyatlarının 84 dolara kadar gerilemesinin ardından milyonlarca araç sahibini sevindirecek haberin de kapısı aralandı. Brent petroldeki büyük düşüş sonrası motorin ve benzinde büyük indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: İşte pompaya yansıması beklenen rakam
Ekleme: 26.09.2022 - 12:24 Güncelleme: 26.09.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: İşte pompaya yansıması beklenen rakam
Piyasalar Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlama bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının agresif faiz artışına hız vermelerinin büyümeyi zorlayacağı, buna bağlı azalan üretim ve ekonomik faaliyetler nedeniyle petrol tüketiminin de düşeceği beklentisi fiyatları baskıladı.

Bu gelişmelerle dolar varlıklarda son 20 yılın zirvesi bir kez daha yenilendi. Faizler 15 yıllın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısıyla petrol üzerindeki satış da arttı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme haftanın ilk gününde de devam etti. Ham petrol 78,26 dolardan işlem görürken, brent petrol ise 84,50 dolardan değerleniyor.

Petroldeki düşüş sonrası milyonlarca araç kullanıcısı gözünü akaryakıt indirimine çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde petroldeki düşüş sonrası motorin fiyatları için 1,76 TL'lik indirim gelmişti.

Piyasa yetkilileri bu hafta içinde benzin ve motorine 1,5 ile 2 TL arasında bir indirimin geleceğini öngörüyor.

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti.

Mazot fiyatları içinse 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL

Rusya-Ukrayna Şavaşı'nın yarattığı arz kesintileri ve aralıkta devreye girecek Rusya'ya yönelik yaptırımlar, fiyatları destekliyor. Savaşın başından beri AB tarafından kabul edilen en büyük yaptırımları içeren 6'ncı yaptırım paketi kapsamında AB, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

Rus arzındaki boşluğu doldurmak için günlük 1 milyon varili aşan ABD ham petrolünün Avrupa'ya yöneleceğine yönelik haber akışı da arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Grubun hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması, açıklanan herhangi bir kesintinin arz üzerinde fazla bir etkisi olmayacağına yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,09 ile 85,90 dolar aralığının direnç, 83,75 ile 83,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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