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Meral Akşener'in korumaları CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı

Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını söyledi. Akşener Mersin'de ittifak yapılmadığını söylerken, korumaları kucağında bebeği olan vatandaşı tartaklayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Meral Akşener'in korumaları CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı
Ekleme: 25.09.2022 - 00:10 Güncelleme: 25.09.2022 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'in korumaları CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de düzenlenen 'Ben Kadınım Umudun Adıyım' programın katıldı.

AKŞENER'İN KORUMALARI VATANDAŞI TARTAKLADI
Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, 'Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu.' ifadelerini kullandı.

Akşener'in, 'Mersin'de ittifak yapmadık.' şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

'KORUMALAR ALDI İTEKLEDİ BENİ'
Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

'Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni.'
Meral Akşener'in korumaları CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı
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