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Bingöl'de 'bedava ev' izdihamı: 23 bin 700 kişi başvurdu

Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş adamı Fesih Zeki Mert, memleketinde farklı metrekarelerde bir site yaptı. Siteden 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini açıklamasının ardından çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu. Başvuruların ardından yapılan çekilişle 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, hiçbir ücret ödemeden evin sahibi oldu.

Ekleme: 25.09.2022 - 15:36 Güncelleme: 25.09.2022 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'de 'bedava ev' izdihamı: 23 bin 700 kişi başvurduKanada'nın en başarılı ilk 50 şirketin biri olan firmanın sahibi Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi. İş adamı Fesih Zeki Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi.

Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi.

23 bir 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, 'Bir dairemiz inşallah Bingöl'de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan Pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye'de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Kanada'da kazandığımız paranın yüzde 15'ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20'sini bu tür projelere harcayacağız' dedi.

Bana mı çıkacak dedim, şansa bana çıktı'

Bingöl halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yapılan çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, 'Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı' diye konuştu.

İş adamı Mert'e teşekkür eden Yıldız ve beraberindekiler kurdele kestikten sonra kendisine çıkan evin içerisini gezdi.
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