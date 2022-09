Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği törende konuşuyor. İşte İTO 140. yıl Özel Ödülleri programında konuşan Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar;'Dünyayı kasıp kavuran krizin Türkiye'mizi etkilememesi için İTO ile birçok faaliyet yürüttük. Ülkemize kazandırdığınız eserleri de yakından takip ediyoruz. İnşaAllah önümüzdeki dönemde de Şekip Bey ile bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en büykü desteği elbette İstanbul'dan ve İstanbul Ticaret Odası'ndan bekliyoruz.Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin Uç Beyleri her zaman olduğu gibi iş dünyamız ve iş insanlarımız olacaktır. Siyasi, ekonomik, diplomatik, kültürel her anlamda medeniyetimize yakışır duruşu göstereceğiz. Yapacak çok işimiz var. Tüm bunları da hep olduğu gibi sizlerle birlikte hayata geçirecek, sizlerle başaracağız.Emeğiniz, gayretiniz için her birinize teşekkür ediyorum.Birçok saldırı ile mücadele etmiştik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. 2018 Ağustos'u itibarıyla bu saldırı açık bir hal almıştır. Bu tablo karşısında çok önceden başlatmamız gereken alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik. Ülkemizin ihtiyaçlarına göre sürdürdüğümüz Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefi ülkemizi ihracat, cari fazla ve istihdam yoluyla öne çıkarmaktır.Ekonomik işleyişin kökünden sarsıldığı dünyada ülkemizi en ağır şekilde eleştirenler bile bizimle aynı çizgiye yönelmişlerdir. İşte bunu son Semerkand zirvesinde, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmelerimizde tüm liderler ifade etti. Türkiye artık eski Türkiye değil.Faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığı bizzat bu işin sahipleri de ikrar etti. Dikkat ederseniz bu yöntemler artık kimse tarafından dile getirilmiyor. Getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasını söz ediyor. Rusya bizzat sayın Putin geçmişte faizi savunurken bugün düşürmeye başladı. 8.6'ya kadar indirdi.Karşımda yatırımcılar var. Sizlere sesleniyorum. Başta kamu bankaları olmak üzere. Düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar istihdam, üretim sağlayacak, ihracatı artıracaktır ve cari fazlayı lehimize çevirecektir.31 milyona dayanan ihracat rakamlarımız, 40 milyara dayanan turizm gelirlerimiz hedeflerimize ilerlemenin işaretidir. Elbette küresel krizin bedellerini herkes gibi ödedik, ödüyoruz. Ama ekonomimize yönelik saldırıların çıkış noktasının çoğunlukla döviz kuru olmasının sebebi de budur. Aldığımız tedbirler ve sağladığımız kaynaklar bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldı. Buna rağmen enerji gibi istesek de etkisinden kaçınamayacağımız olumsuz artışları göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu yükselişten vatandaşımızı ve üretim tarafını korumak için çok büyk fedakarlıklar yapıyoruz.Karadeniz'den doğal gazı ulaştırduğımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.Enflasyonu da Şubat itibarıyla makul düzeylere indirip önümüzdeki yıllarda da tek haneye indireceğiz. Kararlıyız. Biz yaptık mı bunu geçmişte? Yaptık. Faizi de enflasyonu da indirdik. Paradan 6 sıfırı attık. Bunu kendinden bilenler var şimdi. Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Milletim aklıselim sahibi. İşçisinden memuruna, emeklisinden destek alanına kadar hiçbir vatandaşımızı ezdirmedik ezdirmeyiz.Temmuz ayından itibaren ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 51 TL'ye çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave olarak restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi isitsnasına girecektir.Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi yükünün kaldırılması da bir diğer müjdemiz olacak. Bunun 1000 TL'ye kadar olan kısmını hem gelir vergisi hem de sigorta kesintisinden muaf kılıyoruz.Bu kararlarımızın çalışanlarımıza ve tüm işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.