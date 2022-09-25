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Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı! Kesik baş motokuryenin önüne düştü!

Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesini önce bıçakladı daha sonra kafasını kesip balkondan aşağı attı. Kesik baş, yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Kan donduran olayın ardından evi de ateşe veren şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Ekleme: 25.09.2022 - 20:05 Güncelleme: 25.09.2022 - 20:14 / Editör: Ozge Selin
Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı! Kesik baş motokuryenin önüne düştü!Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta saat 16:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.

Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı! Kesik baş motokuryenin önüne düştü!

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.

Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı! Kesik baş motokuryenin önüne düştü!

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışmaları ise çok yönlü olarak devam ediyor.

Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı! Kesik baş motokuryenin önüne düştü!

Konuyla ilgili konuşan bir mahalle sakini, 'Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış' dedi.

Öte yandan zanlının ruh ve sinir hastalıklarından firar durumda olduğu öğrenildi.

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