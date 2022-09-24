Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşmişti: Esir takasında kilit isim belli oldu!

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle önceki gün iki ülke arasında gerçekleşen esir takası dünya gündeminde geniş yer buldu. Gelişmeyi savaşın başından bu yana 'en kapsamlı esir takası' olarak duyuran ajanslar Türkiye'nin öncülüğüne vurgu yaptı.Anlaşmanın ardından iki ülkenin aldığı esirler takas edilirken, Başkan Erdoğan'ın esirlere ilişkin yaptığı bir açıklama da oldukça dikkat çekmişti.KİLİT İSİM BELLİ OLDUYaptığı açıklamada esir mübadelesine değinen Başkan Erdoğan, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. İçlerinden bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ve bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Başkan Erdoğan'ın bahsettiği isimse, oldukça merak uyandırmıştı. "Putin'in ısrarla üzerinde durduğu" ismin kimliğine ilişkin birçok iddia ortaya atmıştı.200 ASKER KARŞILIĞINDA ALINDIBaşkan Erdoğan'ın Rusya'ya gönderdiklerini söylediği kişinin, Vladimir Putin'in yakın dostu olan Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı. Medvedçuk'un savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor. Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da söylentiler arasında.Konuyla ilgili konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasında yapılan anlaşma doğrultusunda gerçekleştirilen esir takasının çok zor ve başarılı bir operasyonla gerçekleştirildiğini söyledi. Bodnar, "Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedçuk karşılığında takas edildi. Türkiye'de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında ise Rusya'ya 55 Rus askeri verdik." dedi.ZELENSKİY PAYLAŞIM YAPMIŞTIUkrayna Devlet Başkanı Zelenski, Nisan ayında Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız" ifadesini kullanmıştı.