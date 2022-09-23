  • USD: 18,34 - 18,37
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın Japon temsilcisi Mitsubishi, kompakt SUV modeli ASX'in üzerindeki örtüyü kaldırdı. Önümüzdeki yıl Avrupa'da satılmaya başlanacak otomobilin tanıtılması ile birlikte, markanın meraklılarını şaşırtan gerçek de ortaya çıktı. Öyle ki, yeni ASX'in logosu hariç tüm özellikleri Renault Captur ile birebir aynı. Hatta, otomobilin Captur'dan olduğu gibi alınan dijital gösterge tablosundaki araç görselinde Renault logosunun gizlenmesine bile ihtiyaç duyulmamış durumda.

Ekleme: 23.09.2022 - 00:31 Güncelleme: 23.09.2022 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı2023 Mitsubishi ASX, Renault çatısındaki yeniden yapılanmanın ilk ürünü konumunda.

İçten yanmalı, hibrit ve PHEV türevlere sahip olacak yeni Mitsubishi ASX, 2023 yılının Mart ayında satışa sunulacak.

ASX'in kendisine has tasarımından yeni nesilde eser yok. Mitsubishi ASX'in logosu hariç tüm özellikleri Renault Captur ile birebir aynı.

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

MİTSUBİSHİ AXS'NİN ÖZELLKLERİ

Donanım seviyesine göre görselliği biraz da olsa değişen model, kabin içerisinde ise önemli değişimler yaşıyor.

Örneğin giriş seviyesi ASX standart olarak analog gösterge paneli ile geliyor. Aracın en üst donanım paketinde ise 7.0 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi bulunuyor.

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

Öte yandan, Japon marka, sahip olduğu tüm özellikleri Captur'dan aldığını gizlemek ihtiyacı da hissetmemiş. Öyle ki, otomobilin yine Captur'dan olduğu gibi alınan dijital gösterge tablosundaki araç görselinde, Renault logosu yer alıyor.

Fakat, söz konusu logonun otomobilin satışına başlanacağı zaman yapılacak bir yazılım güncellemesi ile değişme ihtimali bulunuyor.

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

Tüm özellikleri gibi güç üniteleri de Captur ile aynı olan ASX'de, benzinli, hibrit ve plug-in hibrit motorlar görev yapacak.

Giriş seviyesinde 1 litre benzinli üç silindirli motor ile satılacak araçta, 1.3 litre benzinli dört silindirli motor ile birlikte 7 ileri çift kavrama şanzıman da sunulacak.

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

Hibrit versiyonda ise, 1.6 litrelik benzinli motor ile 2 elektrikli motor görev yapıyor. Bu güç ünitesinde 1.3 kWh batarya motora güç sağlarken, plug-in hibrit versiyonda ise 10.5 kWh batarya görev yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, otomobilin üretim adresi de Captur ile aynı olacak şekilde, Renault'un İspanya fabrikası olacak.

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

2020'DE YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, 2020 yılında rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni bir iş birliği modeline geçmişti.

O dönem yapılan açıklamada, ittifak ortaklarının, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla 'leader-follower' (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacakları kaydedilmişti.

Plan doğrultusunda, üyelerin her birinin, güçlü stratejik kozlarının olduğu bölgelerde öncülük ederek, ortakların rekabet gücünü artırmak için çalışmaları hedefleniyor.

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

İttifakın yeni stratejisinin, model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi öngörülürken, plan çerçevesinde, Çin, Kuzey Amerika ve Japonya'da Nissan, Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da Renault, ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi ittifak içinde lider konumda olacak.

Yine yapılan açıklamaya göre, ittifakın C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılacak, Avrupa'da B-SUV segmentinin yenilenmesine ise Renault liderlik edecek.

Yeni Mitsubishi ASX'e Renault dokunuşu: Logosu hariç birebir aynı

Üçlü ittifakın yeni yol haritası Türkiye'ye de etki etti. Bu kapsamda, Mitsubishi'nin Colt modeli Bursa'daki Oyak-Renault fabrikalarında üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek.

Renault Clio ile aynı platformu ve güç ünitelerini de paylaşacak Colt, 2023 yılında Türkiye'de üretilerek Avrupa'ya gönderilecek.

Sonuç olarak, Mitsubishi'nin yeni ASX'i Renault Captur'dan klonlaması, ittifakın yeni stratejisinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı...
Almanya’dan benzeri görülmemiş 'Rusya' propagandası! 'Putin’den nefret eden herkese...' .
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği
Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu
Yüzlerce konuşması incelenen Kılıçdaroğlu'nun bu yıl bir kez bile 'FETÖ' demediği ortaya çıktı!
BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
Norveç Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı!
Ömer Çelik açıkladı! 'Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır'
İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı!
NATO'dan Çin'e 'Rusya üzerindeki etkini kullan' çağrısı...
İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor
İETT otobüsleri kaza yaptı: Yolcular durakta kaldı
Başkan Erdoğan’dan gazetecilere önemli açıklamalar
Biden yine tuhaf hareketleri ile gündemde: Sağa sola dönüp durdu
Soyer'den şaşırtan açıklama: İzmir’in derelerini bisiklet yolu yapacağız
Türk zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi: Yenilenen Ejder Yalçın 4x4 artık daha da güçlü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer iade edilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlığıyla duyuru yayınladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlığıyla duyuru yayınladı

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek