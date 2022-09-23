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Çiftçilere büyük kolaylık! Artık e-Devlet'ten yapılacak

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde bürokrasiyi azaltmak için yeni sistemi devreye alıyor. Bakan Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamada yeni sistemin ekim ayı itibarıyla kullanıma açılacağı belirtildi.

Ekleme: 23.09.2022 - 14:01 Güncelleme: 23.09.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Çiftçilere büyük kolaylık! Artık e-Devlet'ten yapılacakTarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) dijitalleşmeyi artırıp, bürokrasiyi azaltmak amacıyla yeni uygulamaları devreye alıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklikle, önceki yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bugüne kadar tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliştirilen yeni politikalara adapte olunması için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlandı.

Bu kapsamda, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması amacıyla değişikliğe gidildi.

Ürün güncellemesi yapacak çiftçiler ekim ayı itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu uygulamadan ürün güncellemesi yapacak çiftçiler yararlanacak. Arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS'ye kayıt yaptıracakların ise Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

ÇKS BAŞVURU SÜRESİ 31 ARALIK'A ÇEKİLDİ
Ziraat odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi tüm başvurular için sadece ilk başvuruda talep edilecek.

Önceki düzenlemede 1 Eylül ile sonraki yılın 30 Haziran tarihlerinde belirlenen müracaat süresi, üretim planlaması yapılabilmesi için başvurunun başladığı 31 Aralık'a alındı. Böylece başvuru süresi 4 aya düşürülmüş oldu.

Ayrıca 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunan çiftçiler, ürün değişikliklerini şubatta yapabilecek.

Ürün beyan formlarında yer alan muhtar ve 2 azanın imza uygulaması da fiiliyatta amaca hizmet etmediği gerekçesiyle kaldırıldı.

'GEÇMİŞ DÖNEMDE TESPİT ETTİĞİMİZ BAZI AKSAKLIKLARI DÜZELTTİK'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sistemin çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu belirtti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili yeni bir adım attıklarını kaydeden Kirişci, şu ifadeleri kullandı: 'Geçmiş dönemde tespit ettiğimiz bazı aksaklıkları düzelttik, taşra teşkilatında uygulama birliği sağladık. Bununla birlikte Bakanlık olarak devreye alacağımız yeni iş modellerine ve yeni politikalara daha kolay adaptasyon için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçladık. Çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun.'
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