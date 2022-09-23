Bakan Yanık kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ´a geldi. Bakan Derya Yanık ilk durağı Elazığ Valiliği oldu. Ardından Bakan Yanık, Elazığ Belediyesi ve Gazi Huzurevi´ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Bakan Yanık daha sonra Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının düzenlediği programa katılarak açıklamalarda bulundu.Bakan Yanık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi,'Bugüne kadar 384.636 şehit yakını ve gazimizi hanelerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik. Sosyal güvencesi olmayan Gazilerimize Şeref Aylığı bağladık. Şeref Aylığı alan kişiler ile eşlerini Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payından muaf tuttuk. Şehitlerimizin bir yakını, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl gaziler ve bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağladık. Gaziler ile eş, anne-baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden indirimli olarak, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarından ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladık.Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı haziran sonu itibarıyla 6.656 ücretsiz seyahat kartını teslim ettik. Toplamda 210.115 ücretsiz seyahat kartını hak sahiplerine ulaştırdık. Bu sosyal hakların yanı sıra şehit yakını ve gazilerimize, %40 oranında indirimli elektrik ve su kullanım hakkı verdik. ÖSYM Sınav Ücreti Muafiyeti, Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti, Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Önceliği ile Yurt ve Kredi Önceliği sağladık. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden yararlanma imkânı sunduk. Poliklinik hizmetlerinde öncelik tanıdık. Şehit yakınlarımızın 1 kişi olan istihdam hakkını 2 kişiye yükselttik. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47.437'ye çıkardık'