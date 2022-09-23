  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirkol, "Son noktayı sayın Meral Akşener koyar" dedi.

Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
Ekleme: 23.09.2022 - 16:08 Güncelleme: 23.09.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında partililerine dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN PEŞ PEŞE DESTEK MESAJLARI
Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere pek çok CHP'liden destek açıklaması geldi.

AKŞENER'İN SAĞ KOLU: SON NOKTAYI AKŞENER KOYAR
Kılıçdaroğlu'nun çağrısına bir cevap da İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve Kurucular Kurulu üyesi Fatih Demirkol'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirkol, 'Son noktayı sayın Meral Akşener koyar' ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci duyurdu! 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız
Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu
Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Destici'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki: İcazet almaya gidiyor
KILIÇDAROĞLU ARTIK ADAY!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması
İran’da gösterilerin şiddeti artıyor! Ölü sayısı yükseldi, yüzlerce gözaltı var
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi