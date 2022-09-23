Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirkol, "Son noktayı sayın Meral Akşener koyar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında partililerine dikkat çeken bir çağrı yaptı.
Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ BAŞKANLARDAN PEŞ PEŞE DESTEK MESAJLARI
Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere pek çok CHP'liden destek açıklaması geldi.
AKŞENER'İN SAĞ KOLU: SON NOKTAYI AKŞENER KOYAR
Kılıçdaroğlu'nun çağrısına bir cevap da İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve Kurucular Kurulu üyesi Fatih Demirkol'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirkol, 'Son noktayı sayın Meral Akşener koyar' ifadelerini kullandı.