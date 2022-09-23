Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında partililerine dikkat çeken bir çağrı yaptı.Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere pek çok CHP'liden destek açıklaması geldi.Kılıçdaroğlu'nun çağrısına bir cevap da İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve Kurucular Kurulu üyesi Fatih Demirkol'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirkol, 'Son noktayı sayın Meral Akşener koyar' ifadelerini kullandı.