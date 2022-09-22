Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Hava sıcaklıkları hızla düşmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. Buna göre yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkisini gösterecek. Çok sayıda il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yer aldı. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta bugün ve yarın hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

Meteoroloji hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağını duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da yağışın başlayacağı saati açıkladı. Prof. Dr. Şen, 'Yarından itibaren sıcaklıklar 7 derece daha düşüyor. Marmara'daki yağış yarın sabah işe gidiş saatlerinde problem yaratabilir. Yağış biraz kuvvetli görünüyor' ifadelerini kullandı.Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.HAVALAR DAHA DA SOĞUYACAKHava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.