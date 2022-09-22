  • USD: 18,29 - 18,33
  • EURO: 18,13 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Hava sıcaklıkları hızla düşmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. Buna göre yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkisini gösterecek. Çok sayıda il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yer aldı. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta bugün ve yarın hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

Ekleme: 22.09.2022 - 09:27 Güncelleme: 22.09.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..
Meteoroloji hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağını duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da yağışın başlayacağı saati açıkladı. Prof. Dr. Şen, 'Yarından itibaren sıcaklıklar 7 derece daha düşüyor. Marmara'daki yağış yarın sabah işe gidiş saatlerinde problem yaratabilir. Yağış biraz kuvvetli görünüyor' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

HAVALAR DAHA DA SOĞUYACAK

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MGM UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na İDO tepkisi
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tarkan'a İstanbul'da konser teklifi
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yol haritası
ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü
Enerji krizi Avrupa'yı vurdu: İşsizlik dalga dalga büyüyor
Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor
New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'
İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....
Başkan Erdoğan aracılık etti: Rusya-Ukrayna arasında 200 esir takas edildi...
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .
Tele1'de skandal sözler! Enver Aysever 'Osmanlı torunu değilim' deyip sözde Ermeni soykırımını savundu
İYİ Parti'ye ihale kıyağı Akşener'e soruldu... Vatandaşa cevap vermedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi
Fed faizi üst üste beşinci kez artırdı!
Trump ve üç çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı...
Yunanistan'dan Ege'de yeni provokasyon! Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan Fransa ile şov peşinde....
Aliyev'den işgalden kurtarılan Laçın'a ziyaret! 'Düşmanı tekrar yerine oturttuk'
Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek