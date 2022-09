Trump ve üç çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. Trump Organization'da 10 yıldan uzun süredir dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Trump ve çocukları hakkında dava açıldı. Trump Organization'ın 2011 ile 2021 yılları arasında sayısız dolandırıcılık suçuna karıştığı davada yer alırken, Trump'ın 200'den fazla 'yanlış ve yanıltıcı değerleme' yaptığı da öne sürülüyor. Mahkemeden Trump ve çocuklarının New York iş dünyasında çalışan veya yönetici olarak görev yapmasının yasaklanmasını talep eden New York Başsavcısı Letitia James, 'Donald Trump, Trump Organization'daki çocuklarının ve üst düzey yöneticilerinin yardımıyla, kendisini haksız yere zenginleştirmek ve sistemi aldatmak için net değerini milyarlarca dolar şişirdi' dedi. Trump'ın avukatı Alina Habba tarafından yapılan açıklamada, 'Bugünkü dosyalar ne gerçeklere ne de yasalara odaklanıyor. Daha ziyade, başsavcının siyasi gündemini ilerletmeye devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde New York'taki Trump Tower'dan ayrılarak New York Başsavcısı Letitia James'in ofisine gelmişti. Yemin altındaki sorgusunda soruları yanıtlamayı reddettiğini açıklayan Trump, ABD Anayasasının 5'inci ek maddesi bağlamında kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddettiğini ifade etmişti. Trump, “Bir keresinde ‘Masumsan, Beşinci Değişikliği neden kabul ediyorsun?' diye sordum. Şimdi bu sorunun cevabını biliyorum. Aileniz, şirketiniz ve çevrenizdeki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen, asılsız, politik olarak motive edilmiş bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok. Buna göre, avukatımın tavsiyesi üzerine ve yukarıdaki tüm nedenlerle ABD Anayasasının her vatandaşa tanıdığı haklar ve ayrıcalıklar kapsamında soruları yanıtlamayı reddettim” demişti.New York Başsavcısı James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma çerçevesinde Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmış ancak Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz ederek başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını söylemişti.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Trump Organization şirketinin Finans Direktörü (CFO) Allen Weisselberg, Trump'ın şirketine yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturmayla ilişkili olarak, vergi kaçırdığına dair suçlamaları kabul etmişti. Trump'ın şirketinde Finans Direktörlüğü (CFO) yapan Weisselberg, komplo, cezai vergi dolandırıcılığı, hırsızlık ve iş kayıtlarında değişiklik yapma da dahil olmak üzere 15 suç ile karşı karşıya kalmıştı. Lüks arabalar için ödemeler, Manhattan'daki bir daire için kira ve torunları için özel okul eğitimi de dahil olmak üzere, şirketten aldığı yan haklar üzerindeki vergileri kaçırmakla suçlanan Weisselberg, görülen davada karşılaştığı 15 suçlamanın hepsini kabul etmişti.Mahkeme Yargıcı Juan Manuel Merchan, Weisselberg için daha önce belirlenen Savunma Anlaşması kapsamında, New York City'deki Rikers Island hapishanesinde 5 ay hapis ve daha sonra 5 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacağını söylemişti. Yargıç, Weisselberg'in ayrıca, 2 milyon dolar ödemek zorunda kalacağını da belirtmişti. Weisselberg'in, Trump'ın şirketiyle ilgili suçlamalar çerçevesinde Ekim ayında görülecek olan mahkemede tanık olarak ifade vermesi gerekecek.Trump'ın en sadık iş ortaklarından biri olarak görülen Weisselberg, Temmuz 2021'de tutuklanmıştı. Savcılar, şirketin Weisselberg de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilere 15 yıl boyunca vergilendirilmemiş yan haklar verdiğini iddia etmişti.Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 8 Ağustos'ta arama yapılmış, operasyonun Trump'ın Başkanlık görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu aktarılmıştı. ABD Adalet Bakanlığının 2022 yılının başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutudaki belgelerin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı öne sürülmüştü.Operasyona tepki gösteren Trump ise, ekiplerin evindeki bir kasayı da açtığını iddia ederek, “Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti” ifadelerini kullanmıştı.